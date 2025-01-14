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Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Альметьевском

Mash: ВС РФ сбили два беспилотника после попытки атаки на НПС в Альметьевске
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Shutterstock

Российские военнослужащие сбили два украинских дрона после попытки атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию в Альметьевске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, один беспилотник уничтожили с помощью стрелкового оружия, а второй сбили средства ПВО.

До этого сообщалось, что в городе объявили угрозу атаки беспилотников. По данным администрации Альметьевска, в промышленной зоне города проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. В целях обеспечения безопасности все экстренные и оперативные службы приведены в боевую готовность.

Этим же утром в пригороде Казани в результате атаки беспилотников загорелась цистерна с газом. Telegram-канал Mash писал, что целью атаки мог быть завод «Казаньоргсинтез».

По данным канала, ВСУ массово атаковали 12 регионов России этой ночью. Средства ПВО сбили больше сотни вражеских беспилотников, но Telegram-канал SHOT сообщал почти о двух сотнях дронов.

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.

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