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Аэропорт временно закрыли в Уфе

В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск рейсов
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Вадим Брайдов/РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Mash, в Уфе ввели план «Ковер» из-за опасности атаки беспилотников.

В 10:15 мск ограничения вводились в аэропорту Ижевска.

Утром 14 января аэропорты Казани, Саратова, Калуги, Тамбова и других российских городов вводили ограничения на прием и отправку самолетов на фоне атаки украинских беспилотников.

В результате атаки, в частности, получили повреждения два предприятия в Саратовской области. Никто не пострадал, сообщал губернатор региона Роман Бусаргин.

Ранее в Татарстане после атаки дронов загорелась газовая цистерна.

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