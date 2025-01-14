Аэропорт временно закрыли в Уфе

В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Mash, в Уфе ввели план «Ковер» из-за опасности атаки беспилотников.

В 10:15 мск ограничения вводились в аэропорту Ижевска.

Утром 14 января аэропорты Казани, Саратова, Калуги, Тамбова и других российских городов вводили ограничения на прием и отправку самолетов на фоне атаки украинских беспилотников.

В результате атаки, в частности, получили повреждения два предприятия в Саратовской области. Никто не пострадал, сообщал губернатор региона Роман Бусаргин.

Ранее в Татарстане после атаки дронов загорелась газовая цистерна.