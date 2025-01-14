Астроном рассказала, когда можно увидеть парад семи планет

Жители Москвы увидят парад семи планет 21 января, однако некоторые из них получится разглядеть только через телескоп. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она уточнила, что наблюдать за явлением можно будет с вечера, желающие смогут увидеть Венеру, Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер, Марс и Меркурий. По ее словам, первыми после захода Солнца появятся Венера и Сатурн. После этого — Нептун, который будет виден только с помощью мощного бинокля или телескопа. Ночью станут заметны Юпитер, Марс и Уран. Астроном уточнила, что за последним также придется следить через телескоп.

«Утром восходит Меркурий, который, к сожалению, редко можно наблюдать: он близок к Солнцу и все время теряется в его лучах. Но если взять общую картину, получается, с вечера до утра будет видно семь планет», — сказала Рублева.

Астрономы из США и Японии до этого обнаружили четвертую планету в системе Kepler-51, расположенной на расстоянии 2600 световых лет от Земли. Эта система известна своими необычными «пушистыми» мирами — планетами с плотностью ниже плотности сахарной ваты.

Ранее ученые выяснили, что ограничивает развитие жизни на Земле и других планетах.