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Ученые выяснили, что ограничивает развитие жизни на Земле и других планетах

Interface Focus: раскрыты фундаментальные ограничения существования жизни
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Wikimedia Commons

Ученые из Института Санта-Фе провели исследования и выявили условия, необходимые для существования жизни как на Земле, так и за ее пределами. Они изучили законы, которые управляют всеми живыми системами, и их влияние на потенциальные формы жизни на других планетах. Работа опубликована в журнале Interface Focus.

Исследователи проанализировали данные из областей термодинамики, генетики, экологии, эволюции и других дисциплин. Они пришли к выводу, что жизнь невозможна без способности к восстановлению, замкнутых клеточных структур и механизмов обработки информации, таких как мозг. Также выяснилось, что жизнь в любых ее формах следует универсальным законам, которые ограничивают возможное разнообразие биологических систем и их развитие.

Исследователи отмечают, что многие аспекты жизни предсказывались учеными задолго до их открытия. Например, Эрвин Шредингер в своей книге предположил, что молекулы, хранящие информацию, будут «апериодическими кристаллами». Позже его идея подтвердилась при открытии структуры ДНК.

«Такие исследования подчеркивают, что понимание жизни требует междисциплинарного подхода», — заявили ученые. Полученные результаты помогут направить поиски внеземной жизни и откроют новые возможности в разработке биоинженерных проектов.

Ранее квантовая теория объяснила «общение» клеток.

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