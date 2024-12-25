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В самой пушистой системе Млечного Пути найдена новая планета

AstroJournal: в системе Kepler-51 найдена новая пушистая планета
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Ana Lobo/UCI

Астрономы из США и Японии обнаружили четвертую планету в системе Kepler-51, расположенной на расстоянии 2600 световых лет от Земли. Эта система известна своими необычными «пушистыми» мирами — планетами с плотностью ниже плотности сахарной ваты. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal).

В 2600 световых годах от нашей Солнечной системы располагается Kepler-51 — одна из самых необычных звездных систем галактики. Еще в 2012 году вокруг ее звезды, подобной нашему Солнцу, были найдены три экзопланеты с крайне низкой плотностью, меньше плотности сахарной ваты. Эти объекты оказались настолько легкими, что их стали называть «пушистыми». Теперь ученые открыли четвертую планету в этой системе, что стало для них большим сюрпризом.

«Обнаружение четвертой планеты в системе с тремя пушистыми мирами — настоящая загадка», — сообщила Джессика Либби-Робертс из Университета штата Пенсильвания, соавтор исследования. — «Теперь нам нужно пересмотреть модели формирования планет и лучше изучить их взаимодействие в системе».

Предварительные данные показывают, что Kepler-51e имеет массу, схожую с другими планетами системы, и совершает полный оборот вокруг звезды за 264 дня. Однако точные размеры и плотность пока остаются неизвестными.

«Мы провели тщательный анализ, тестируя различные комбинации параметров планет, чтобы найти модель, которая наилучшим образом объясняет наблюдения, собранные за 14 лет», — отметил Кенто Масуда из Университета Осаки, другой соавтор работы.

Теперь перед исследователями стоит новая задача: понять, как такой редкий феномен мог проявиться сразу в четырех планетах одной звездной системы.

Ранее ученые заявили, что темной энергии не существует.

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