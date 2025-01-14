Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский чиновник умер в Таиланде, его мог отравить транс-секс-работник

Mash: владивостокского чиновника могла ограбить и убить секс-работница в Паттайе
close
RuslanKphoto/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник городской администрации Владивостока умер во время отпуска в Таиланде. Его мог отравить транс-секс-работник, пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, 42-летний заместитель начальника муниципального автотранспорта города Константин К. прилетел в тайский город Паттайя 29 декабря и на следующий день с ним пропала связь.

Он должен был выйти на работу 11 января, но так и не появился. Родственники рассказали, что последний раз мужчина общался с семьей по телефону 30 декабря в 21:00, а спустя час россиянина нашли мертвым.

«Сотрудники отеля рассказали, что накануне видели Константина в компании транса. Предварительно, женщина дала ему смертельную дозу транквилизатора, ограбила и сбежала», — написал Mash, отметив, что от первого брака у мужчины осталось двое детей.

8 января россиянина арестовали в Таиланде за организацию разбойного нападения на соотечественника.

Ранее в Таиланде слон ранил туристку бивнем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами