Российский чиновник умер в Таиланде, его мог отравить транс-секс-работник

Сотрудник городской администрации Владивостока умер во время отпуска в Таиланде. Его мог отравить транс-секс-работник, пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, 42-летний заместитель начальника муниципального автотранспорта города Константин К. прилетел в тайский город Паттайя 29 декабря и на следующий день с ним пропала связь.

Он должен был выйти на работу 11 января, но так и не появился. Родственники рассказали, что последний раз мужчина общался с семьей по телефону 30 декабря в 21:00, а спустя час россиянина нашли мертвым.

«Сотрудники отеля рассказали, что накануне видели Константина в компании транса. Предварительно, женщина дала ему смертельную дозу транквилизатора, ограбила и сбежала», — написал Mash, отметив, что от первого брака у мужчины осталось двое детей.

8 января россиянина арестовали в Таиланде за организацию разбойного нападения на соотечественника.

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