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В Таиланде слон ранил бивнем туристку из Испании

Туристка из Испании не выжила после нападения слона в Таиланде
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laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Испанская туристка не выжила после внезапного нападения слона в Таиланде, сообщает агентство EFE.

Несчастный случай произошел 3 января в центре по уходу за слонами на острове Яо Яй в провинции Пхангнга. Один из работников центра объяснил, что в момент трагедии пострадавшая купала слона. Когда она проходила мимо животного, оно задело ее бивнем. Туристка получила несовместимые с жизнью травмы.

Информацию об этом подтвердили в местном полицейском участке. Как уточняется, произошедшее стало первым инцидентом такого рода в 2025 году, за минувший год 39 человек не пережили столкновения с дикими животными, большинство из которых находилось в неестественной среде обитания.

Ране в Египте акула напала на двух туристов.

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