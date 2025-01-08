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Россиянина арестовали в Таиланде за организацию разбойного нападения на соотечественника

Россиянина арестовали за ограбление своего соотечественника на Пхукете
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Karon Police

Россиянин арестован за ограбление своего соотечественника в Таиланде. Об этом пишет The Phuket News.

Инцидент произошел 5 января в одном из отелей в районе пляжа Карон на Пхукете. По словам 31-летнего гражданина России Зелимхана Юсупова, пострадавшего в ходе ночного нападения, в дверь номера постучал незнакомец, который сбил его с ног, связал руки электрическим проводом и заклеил рот скотчем. Он стал требовать, чтобы Юсупов вернул долг 37-летнему Андрею Веселову, который, как считает тайская полиция, был организатором нападения.

Исполнитель, 36-летний Дмитрий Кузнецов, позвонил ему, находясь в номере Юсупова, и Веселов пригрозил мужчине расправой, если он не отдаст ему $120 тыс. в криптовалюте. Затем нападавший обыскал номер пострадавшего, забрал несколько тысяч долларов наличными, а затем привязал мужчину к дверной ручке и избил до потери сознания. Потерпевший сумел освободиться и обратился в полицию.

В итоге предполагаемого организатора задержали, а его подельник успел покинуть Таиланд и сейчас, предположительно, находится в Дубае. Тайские полицейские обратилась в Интерпол для его ареста. Правоохранители полагают, что причиной воскресного нападения стал криптовалютный спор между Юсуповым и Веселовым, начавшийся еще в России. Однако задержанный не смог пояснить свои мотивы из-за незнания английского языка и остался ждать адвоката.

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