Под Калининградом пассажирки автобуса напали на женщину из-за плача ее ребенка

Под Калининградом пассажирка автобуса пнула в живот туристку из Москвы, у которой заплакал ребенок. Об этом потерпевшая рассказала изданию «Клопс».

Инцидент произошел 8 января в автобусе, следующем из Калининграда в поселок Янтарный. Пострадавшей оказалась туристка из Москвы, которая уже в пятый раз приехала на отдых в Калининградскую область с мамой и двумя детьми.

«Мы сели на Северном вокзале. В салоне были свободные места. Мама со старшим сыном прошла в конец автобуса, я с младшим села в самое начало», — вспоминает туристка.

В какой-то момент ее ребенок, к тому времени успевший проголодаться и замерзнуть, заплакал. Родительница позвала его к себе и попыталась успокоить, к ним подошла бабушка, которая дала внуку банан и сок. Тем не менее в происходящее вмешалась незнакомка, «женщина лет шестидесяти», которая была очень раздражена и, по мнению москвички, хотела куда-то «слить свой негатив». Она предъявила претензию к матери плачущего ребенка, а та посоветовала ей отсесть в конец автобуса, где были свободные места.

«Потом возмутилась еще какая-то женщина, мол, «че там ребенок плачет!» Я уже ответила ей довольно резко. Сняла с сына куртку, усадила... Он почти сразу успокоился, в отличие от двух-трех теток в салоне, которым было за пятьдесят. Такое впечатление, что они впервые увидели плачущее дитя!», — удивляется пострадавшая.

Затем одна из женщин и еще одна девушка включили камеры на телефонах и стали снимать женщину, та повела себя аналогичным образом. В следующее мгновение соседка выбила телефон из ее рук, стащила с кресла в проход за рукав свитера и ударила ногой в живот. После этого водитель остановил автобус и потребовал прекратить рукоприкладство, остальные пассажиры во время конфликта молчали.

«Спасибо водителю, он был на моей стороне, сказал, что в салоне есть камера и пояснил, где забрать запись, если потребуется. После удара у меня болели грудь и живот. В Янтарном я обратилась на подстанцию скорой помощи, где меня осмотрели и зафиксировали ушибы, — отметила туристка.

Она не уточнила, собирается ли обращаться в полицию в заявлением. В УМВД по Калининградской области ситуацию пока не комментировали.

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