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Пи Дидди обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе

Экс-чиновница Фиттс: рэпер Пи Дидди спровоцировал пожары в США для сокрытия улик
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Imagespace/Global Look Press

Бывшая американская чиновница Кэтрин Остин Фиттс предположила, что рэпер Пи Дидди (он же — P.Diddy, Шон Комбс) может быть виновен в лесных пожарах в США. Ее слова передает Radar Online.

Фиттс считает, что Комбс спровоцировал пожары «для сокрытия улик». В качестве доказательства своей теории она обратила внимание на тот факт, что имущество знаменитых друзей P.Diddy не пострадало в результате трагедии. Все лос-анджелесские дома участников его вечеринок — Jay Z, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Эштон Качер, Леонардо Ди Каприо и другие — уцелели.

Экс-чиновница подытожила, что наблюдала за тем, как люди делали «ужасные вещи» для сокрытия своих преступлений. Она «не будет удивлена», если рэпер все же как-то связан с лесными пожарами.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо улетел на частном самолете от пожаров в США.

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