В Екатеринбурге арестовали троих подростков за подготовку теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих подростков, обвиняемых в подготовке теракта в городе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Как говорится в сообщении, 17-летний студент екатеринбургского колледжа и 16-летний студент политехникума обвиняются по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ»). Еще один 17-летний студент колледжа, который также является фигурантом, обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Все трое подростков будут содержаться под стражей до 21 февраля.

Накануне сообщалось о задержании четверых юношей РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ФСБ, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты и изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания.

Ранее в Москве предотвратили теракт против главы добровольческого проекта «Архангел».