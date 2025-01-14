Переговорщики в Катаре обсуждают детали сделки по урегулированию в Газе

Белый дом: в Катаре уже обсуждаются нюансы сделки по урегулированию в Газе

Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, проходящие в Катаре, достигли стадии детального обсуждения условий соглашения, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью для CNN.

В интервью он уточнил, что обсуждение сосредоточено на конкретных параметрах сделки: количестве освобождаемых палестинских заключенных из израильских тюрем и израильских заложников, сроках и механизмах обмена, а также на плане и графике вывода израильских войск (ЦАХАЛ) из определенных районов сектора Газа.

Кирби подчеркнул значительные отличия текущей ситуации от предыдущих попыток урегулирования. По его словам, изменение в силовом балансе, в частности, ослабление позиций ХАМАС, создает более благоприятные условия для достижения компромисса и заключения долгожданного соглашения.

Накануне Катар передал Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В переговорах в Дохе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ранее ХАМАС собрался передать список заложников после прекращения огня в секторе Газа.