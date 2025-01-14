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Названа настоящая причина незапланированной посадки рейса во Владивосток в Ухане

Причиной посадки самолета РФ в Ухане было плохое самочувствие пассажира
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолету, летевшему из китайского города Саньи во Владивосток, пришлось сесть в Ухане, когда один из пассажиров почувствовал себя плохо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

«Борт совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, а вылететь из Уханя не смог из-за технической неисправности», — уточнили в ведомстве.

Представитель международного аэропорта Владивостока сообщил, что задержанный рейс уже вылетел из Уханя, а расчетное время его прибытия в конечный пункт назначения — 12:10 (05:10 мск). В прокуратуре отметили, что за пассажирами отправили резервный самолет.

Два дня назад вылетевший из Москвы в Ереван самолет совершил экстренную посадку в Махачкале. Пассажиры рассказали об объявлении во время полета о том, что зона закрытого воздушного пространства расширена. Из-за того, что ее пришлось облетать, у лайнера закончилась топливо.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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