Самолет Санья — Владивосток из-за неисправности сел в Ухане

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», осуществлявший рейс из китайского города Санья во Владивосток, вынужденно совершил посадку в китайском Ухане из-за технической неисправности. Пассажиров рейса доставили в пункт назначения резервным самолетом, пишет РИА Новости.

Представитель международного аэропорта Владивостока сообщил, что рейс был задержан и уже вылетел из Уханя, а расчетное время его прибытия в конечный пункт назначения — 12:10 по местному времени (05:10 мск).

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, самолет совершил посадку в Ухане из-за возникшей технической неисправности. Впоследствии прокуратура сообщила агентству, что пассажиры вернутся во Владивосток на резервном борту.

На днях вылетевший из Москвы в Ереван самолет совершил экстренную посадку в Махачкале из-за того, что у него закончилось топливо.

До этого самолету из Москвы в Дубай пришлось вернуться в аэропорт вылета. По данным Telegram-канала Mash, десятки пассажиров отказались продолжать полет на неотремонтированном лайнере.

Ранее летевший из Тюмени самолет приземлился на одном винте.