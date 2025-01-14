Во вторник москвичей ждет снег и минусовая температура

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве будет снег, гололедица и до -3°C

Во вторник, 14 января, температура в столице опустится до -3°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с прояснениями. Кроме того, ожидается снег и гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от -1°C до -3°C. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, а ветер в 7-12 м/с будет дуть с юго-запада. В ночь на среду температура останется такой же, направление ветра изменится на западное, снег может усилиться, а давление понизится до 742 мм ртутного столба.

12 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России крещенские морозы отменяются. По его словам, до конца января серьезные снегопады и морозы не прогнозируются, в течение ближайшей недели снежный покров останется на уровне 2-5 см. Вторник станет самым холодным днем: в первой половине дня погода станет более морозной, будут снегопады.

Ранее синоптик прояснил ситуацию с морозами в России в январе.