Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во вторник москвичей ждет снег и минусовая температура

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве будет снег, гололедица и до -3°C
close
Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Во вторник, 14 января, температура в столице опустится до -3°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с прояснениями. Кроме того, ожидается снег и гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от -1°C до -3°C. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, а ветер в 7-12 м/с будет дуть с юго-запада. В ночь на среду температура останется такой же, направление ветра изменится на западное, снег может усилиться, а давление понизится до 742 мм ртутного столба.

12 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России крещенские морозы отменяются. По его словам, до конца января серьезные снегопады и морозы не прогнозируются, в течение ближайшей недели снежный покров останется на уровне 2-5 см. Вторник станет самым холодным днем: в первой половине дня погода станет более морозной, будут снегопады.

Ранее синоптик прояснил ситуацию с морозами в России в январе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами