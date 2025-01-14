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В Грузии произошел взрыв в гостинице с беженцами

В гостинице с беженцами в Грузии произошел взрыв
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Sputnik/РИА «Новости»

В бывшей гостинице в районе Ортачала в Тбилиси 14 января произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

В результате инцидента четыре человека получили ранения, одного спасти не удалось. Им оказался пожилой мужчина. Пострадавших доставили в больницу.

Предварительной причиной взрыва называют утечку природного газа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В ночь на 12 января серия из трех взрывов произошла в Роттердаме. По данным правоохранительных органов, взрывы произошли в разных районах города с интервалом в час. Хотя пострадавших, по предварительным данным, нет, взрывы причинили материальный ущерб зданиям. Полиция Роттердама проводит расследование, задержанных пока нет.

До этого в результате взрыва баллона с пропан-бутановой смесью в ресторане в чешском городе Мост пострадали восемь человек, еще 30 были эвакуированы.

Ранее в Йемене десятки людей получили ранения при взрыве газохранилища.

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