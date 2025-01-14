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В соцсетях ищут бойца СВО, которого родные уже похоронили несколько лет назад

В соцсетях ищут бойца СВО, которого родные похоронили несколько лет назад
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Станислав Красильников/РИА Новости

В социальных сетях распространилась история о тяжелораненом, но живом бойце СВО, найденном без сознания и опознавательных знаков, лишь с семейным фото. Призыв помочь найти родных, подкрепленный эмоциональным призывом к рождественскому чуду, вызвал волну сочувствия и репостов, пишет kp.ru.

Однако расследование «Комсомольской правды» совместно с «Лапша Медиа», направленное на борьбу с дезинформацией, выявило циничную манипуляцию.

Сестра мужчины, изображенного на фотографии, заявила, что этого бойца не стало два года назад. При этом местонахождение якобы найденного бойца остается неизвестным, а официального обращения от властей или медицинских учреждений не было.

«Боец, про которого говорят, это мой брат, и мы похоронили его два года назад, а дней 6 назад завирусилась наша фотография, что якобы нашли кости, в одежде были эти фото. С этими рассылками не найти первоисточник», — рассказала сестра бойца.

Волонтеры, также включившиеся в поиски, не смогли установить первоисточник дезинформации. Некоторые паблики, узнав о фальсификации, удалили свои публикации.

На днях пленный украинский солдат Иван Анода рассказал, что ТЦК обманывают родных пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее замеченный в Кремле участник СВО рассказал о своем желании.

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