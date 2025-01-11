Военнопленный рассказал, что военкоматы на Украине обманывают родных погибших

Пленный украинский солдат Иван Анода рассказал, что ТЦК обманывают родных погибших и пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Кто убитый, кто в плену — все находятся на позиции», — рассказал украинский боец.

В качестве примера мужчина рассказал историю о своем односельчанине, который в какой-то момент перестал выходить на связь. После того как родные пропавшего обратились в ТЦК, им посоветовали обратиться в часть, где он служил. В части им передали, что боец находится «на позиции» и с ним все хорошо, однако затем поиск в интернете по фамилии позволил найти юношу в числе военнопленных.

Отмечается, что сокрытие истинной судьбы бойцов ВСУ лишает их родных возможности получить выплаты.

30 декабря 2024 года Россия и Украина обменялись военнопленными, в РФ вернулись 150 бойцов.

В середине декабря сообщалось, что Москва и Киев ведут переговоры об обмене пленными. Речь шла о двух списках — из 900 и из 600 человек..

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