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Мэрию Москвы обязали купить квартиру 76-летней «дочери ГУЛАГа»

Суд в Москве обязал мэрию приобрести квартиру родившейся в ссылке пенсионерке
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве Пресненский районный суд обязал департамент городского имущества столицы предоставить выплату на приобретение квартиры 76-летней Елизавете Михайловой, которая родилась в ссылке. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным СМИ, истица более 30 лет боролась за получение этой выплаты. Суд постановил, что столичные власти будут должны в течение трех месяцев с момента вступления решения в силу предоставить женщине средства для покупки жилья в городе площадью 33 кв. м.

Как уточняет РИА Новости, отец Михайловой в 1930-х работал в сфере дипломатии и получил жилплощадь у станции «Вешняки». В 1937 году после ареста за участие в контрреволюционной организации он был приговорен к восьми годам ссылки. Там и родилась Михайлова.

В начале декабря глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что нужно перенести Соловецкий камень с Лубянки, так как люди приходят туда не почтить память пострадавших от репрессий, а ради «политических акций», направленных против сотрудников ФСБ. Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков призвал Фадеева уйти в отставку после этих слов, а «офис спецслужбы» убрать с Лубянки и открыть там музей ГУЛАГа.

Ранее в Пензе власти признали дом аварийным и предложили жильцам снести его за свой счет.

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