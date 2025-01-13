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В Пензе власти признали дом аварийным и предложили жильцам снести его за свой счет

Владельцам квартир в аварийном доме в Пензе предложили снести его за свой счет
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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Жильцам одного из аварийных домов в Пензе предложили снести его за свой счет и съехать. Об этом они рассказали «Сапе».

В 2019 году власти признали аварийным и подлежащим сносу дом по адресу 3-й Подгорный проезд, 13. Здание, в котором стены пошли трещинами, а кровля может обрушиться в любой момент, до сих пор не расселили. В администрации города заявили, что дом не попал в действующую программу расселения и сноса ветхого жилья, так как оказался в списках после 2017 года. Теперь собственники квартир должны решать вопрос с расселением самостоятельно. На каждую семью в маневренном фонде выделили по 9 кв. м.

«У нас в доме двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Естественно, все имущество в 9 «квадратов» не войдет. На вопрос, куда деть остальное нажитое, был ответ: оставлять в аварийном доме, а ключи сдать в администрацию. Причем ответственность за сохранность имущества администрация не несет», — переживает одна из местных жительниц.

В мэрии Пензы уточнили, что установили срок выселения жильцов до конца 2024 года, при этом вопрос о сносе дома предоставили решать владельцам жилплощадей. До конца этого года собственники должны провести демонтаж строения, а иначе земельный участок и здание целиком будут изъяты «для муниципальных нужд». Что власти собираются делать с оставшимися там людьми, в мэрии не уточнили.

Ранее жители аварийного дома в Копейске пожаловались на падающие с потолка кирпичи и дырявый пол.

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