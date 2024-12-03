«Упрек людям в здании на Лубянке». В Москве предложили перенести Соловецкий камень

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что нужно перенести Соловецкий камень с Лубянки, так как люди приходят туда не почтить память жертв репрессий, а ради «политических акций», направленных против сотрудников ФСБ. Он отметил, что есть, например, большой памятник жертвам политических репрессий в Москве, куда практически никто не ходит. Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков призвал Фадеева уйти в отставку после этих слов, а «офис спецслужбы» убрать с Лубянки и открыть там музей ГУЛАГа.

Глава Совета по правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев в беседе с РБК заявил, что необходимо перенести Соловецкий камень с Лубянки в Москве.

В разговоре с журналистами речь зашла о закрытии Музея ГУЛАГа. Фадеев отметил, что по политическим причинам никто не собирается прекращать работу учреждения. По его словам, россияне требовали создать большой памятник жертвам политических репрессий в Москве. Мемориал открыли на углу Садового кольца и проспекта Сахарова, на церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. При этом 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Фадеев приехал возложить цветы к памятнику и никого там не встретил. Однако затем он проезжал мимо Лубянской площади — там находится Соловецкий камень (тоже памятник жертвам репрессий), — где было несколько десятков человек.

«Ну так если вы хотели памятник, ну так и собирайтесь там тогда. <...> Власть откликнулась, проявила антисталинистский характер и создала памятник по требованию этих людей. Но люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: мы здесь, мы все помним, а вы такие же», — сказал Фадеев.

Чиновник считает, что нужно перенести Соловецкий камень, потому что, по его мнению, это уже политическая акция — «упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке».

«У нас есть межведомственная рабочая группа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, в нее входит, например, начальник архива ФСБ, работает вместе с нами. Так вот мандат этой группы истекает в этом году. В прошлом году на встрече с президентом я этот вопрос поднял. Он сказал: «Конечно, продолжайте работать». Правительство выпустило распоряжение, мандат продлен до 2030 года. Это решение президента. Кто что думает, во власти, в обществе, мне, как советнику, в данном случае неважно, потому что есть решение президента», — добавил Фадеев.

Табличкам тоже нет

Чиновник отметил, что отрицательно относится к табличкам проекта «Последний адрес» (на доме, где незадолго до гибели жил признанный жертвой политических репрессий, устанавливают небольшую табличку с информацией о нем).

«Вот вы идете по этому прекрасному городу [Москве], и на каждом здании таблички. Тут репрессированы одни, тут другие репрессированы. Но ведь в этом великолепном городе и в этих зданиях не только репрессированные и убитые люди жили. Давайте повесим табличку, что тут жила учительница, которую любил весь микрорайон. И вот тут жил токарь седьмого разряда», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ считает, что уже и так есть достаточно памятников и параграфов в учебнике истории, чтобы россияне знали и помнили о политических репрессиях.

«Должен уйти в отставку»

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что «Фадеев вновь ошибся».

«Перенести нужно не Соловецкий камень с Лубянки, а офис спецслужбы из здания на площади — в другое здание, не несущее в себе мрачной истории. А в здание на площади перевести музей ГУЛАГа. Тем более, что сообщали, с нынешним зданием какие-то проблемы с пожарной безопасностью. Вот это будет справедливо и будет действительно означать позицию государства по оценке Большого террора, как преступлению против своего народа», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Рыбаков считает, что подобными словами Фадеев дискредитировал свой пост, поэтому он «не имеет права дальше находиться в этой должности и должен уйти в отставку».

Соловецкий камень в Москве, установленный 30 октября 1990 года, — это старейший памятник жертвам советских политических репрессий. Его привезли из бывшего Соловецкого лагеря — одного из первых лагерей на Соловках. Он стал символом зверств ГУЛАГа, а соловецкие камни начали использовать в памятниках жертвам репрессий. На Соловки веками ссылали государственных и церковных преступников из-за отдаленности острова. При СССР там создали несколько лагерей с ужасными условиями.

Сейчас Соловецкий камень стоит напротив здания органов госбезопасности. Однако во время СССР там располагалась штаб-квартира государственных органов ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-КГБ — именно сотрудники этого ведомства инициировали приказы для репрессий, они также пытали и убивали людей в здании на Лубянке.