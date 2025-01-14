Гинцбург заявил о необходимости создания вакцины от метапневмовируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об острой необходимости создания в России национального банка прототипов вакцин против потенциально пандемических инфекций, включая метапневмовирус (hMPV). Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, опыт пандемии COVID-19 демонстрирует необходимость быстрой реакции на новые угрозы, и профилактическая разработка вакцинных препаратов является ключевым фактором предотвращения широкомасштабных эпидемий.

Гинцбург отметил, что в настоящее время в НИЦ Гамалеи не ведутся работы над вакциной от hMPV из-за отсутствия соответствующего государственного задания. Однако, он выразил серьезную озабоченность по поводу возрастающей тяжести заболеваний, вызываемых этим вирусом. Специалист связывает усиление патогенности hMPV с пониженным иммунитетом населения, обусловленным предыдущими волнами COVID-19. В результате, организм становится более уязвим к инфекциям, с которыми ранее легко справлялся.

Рост заболеваемости hMPV, начавшийся в Китае в конце декабря 2024 года, подтверждает эти опасения. Данные китайских властей свидетельствуют о значительном превышении показателей hMPV по сравнению с COVID-19, риновирусом и аденовирусом по количеству как зарегистрированных случаев, так и госпитализаций. Случаи заболевания также зафиксированы в Казахстане, Узбекистане, Индии, Италии и других странах, что подчеркивает глобальный характер проблемы и необходимость срочных превентивных мер.

Новая вспышка заболеваемости метапневмовирусом человека или HMPV произошла в Китае. В соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц, случаи заболевания фиксируются в Казахстане. Специалисты предупреждали, что вирус может перерасти в пневмонию, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВОЗ заявила, что угрозы новой мировой пандемии из-за метапневмовируса сейчас нет.