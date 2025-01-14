Двух жителей Кубани осудили за поджог военкомата

Двух жителей Кубани осудили на 13 и 12 лет за поджог военкомата

Южный окружной военный суд приговорил к 13 и 12 годам лишения свободы Богдана Абдурахманова и Бориса Гончаренко за поджог военкомата в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости.

В октябре 2022 года молодые люди решили поджечь здание военкомата. Абдурахманов бросил коктейль Молотова в дверь военного комиссариата в Горячем Ключе. Загорелся вход здания. Пламя потушили сотрудники военкомата.

«Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок Абдурахманову — 13 лет строгого режима; Гончаренко — 12 лет строгого режима», — сообщили в суде.

На данный момент приговор в законную силу еще не вступил.

Недавно в Москве суд приговорил крановщика Сергея Андреева к 24 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в государственной измене и терроризме из-за поджога военкомата в Москве по указанию украинских спецслужб. Андреев частично признал свою вину, однако оспаривал квалификацию обвинений.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор заложившему бомбу в здание военкомата.