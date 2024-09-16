В Новосибирске вынесли приговор заложившему бомбу в здание военкомата

В Новосибирске 2-й Восточный военный окружной вынес приговор Евгению Ряполову, который заложил самодельную взрывчатку в здание местного военкомата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

Взрывное устройство нашли в военкомате Новосибирска 5 декабря 2023 года. По данным правоохранителей, Ряполов пытался совершить террористический акт, чтобы помешать проведению специальной военной операции. Но он не смог довести умысел до конца «по независящим от него обстоятельствам», отметили в ФСБ.

Во время следствия выяснили, что злоумышленник состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения. В 2016 году его осудили за хранение взрывчатки, которую тот планировал использовать для подрыва мечети.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на общий срок 13 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных 10 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному нужно выплатить штраф в размере 248 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что ивановский страйкболист собирался вступить в террористическую организацию, теперь его судят за госизмену.