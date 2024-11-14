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В Москве крановщика приговорили к 24 годам за поджог столичного военкомата

РИА: военный суд приговорил к 24 годам крановщика за поджог военкомата в Москве

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил крановщика Сергея Андреева к 24 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в государственной измене и терроризме из-за поджога военкомата в Москве по указанию украинских спецслужб, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на три года, со штрафом 1,2 миллиона рублей», — огласил решение судья.

Перед этим прокурор в своих заключениях ходатайствовал о более строгом наказании — 28 лет заключения.

Андреев частично признал свою вину, однако оспаривал квалификацию обвинений. Он и его адвокаты настаивали на том, чтобы его оправдали по обвинению в госизмене и терроризме, и просили рассмотреть его действия только как случай поджога.

По данным следствия, в ноябре 2023 года Андреев поджог военный комиссариат в Академическом районе Москвы, получая инструкции по производству взрывчатки от украинских спецслужб через мессенджер Telegram.

14 ноября сообщалось, что в Приморье двум жителям города Артема вынесли приговор за поджог военкомата. Перед судом предстали Кирилл Гетман и Роман Лозовой. Они получили 13 и 14 лет колонии соответственно.

Ранее в Петербурге 67-летняя пенсионерка получила 10 лет за поджог военкомата.

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