Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер перевел аферистам более 2,5 млн рублей, услышав голос «экс-начальника»

В Воронеже пенсионер лишился более 2,5 млн рублей из-за мошенников
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Житель Воронежа перевел аферистам более 2,5 миллиона рублей, испугавшись утечки данных. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 65-летний мужчина, с ним связался бывший начальник.

«Голос звонившего был очень похож на голос бывшего руководителя, поэтому у пенсионера не возникло никаких сомнений в полученной информации», – поделились в МВД.

По словам абонента, в компании якобы произошла утечка данных и злоумышленники получили доступ к банковским счетам, в том числе и бывших сотрудников. Чтобы спасти деньги, он отправил 180 тысяч рублей на счет, открытый якобы в Центробанке.

Спустя некоторое время неизвестные якобы подали заявку на кредит под залог жилья, и, чтобы не лишиться квартиры, пострадавший сделал еще несколько платежей.

Затем с пенсионером связался неизвестный и заявил, что «его людей» задержала полиция из-за сотрудничества воронежца с Центробанком. После угроз мужчина перевел еще 190 тысяч на продиктованный незнакомцем счет.

Позже выяснилось, что аккаунт экс-руководителя взломали. Поняв, что его обманули, пенсионер обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге жертва мошенников забрала у женщины деньги и отдала аферистам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами