Пенсионер перевел аферистам более 2,5 млн рублей, услышав голос «экс-начальника»

В Воронеже пенсионер лишился более 2,5 млн рублей из-за мошенников

Житель Воронежа перевел аферистам более 2,5 миллиона рублей, испугавшись утечки данных. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 65-летний мужчина, с ним связался бывший начальник.

«Голос звонившего был очень похож на голос бывшего руководителя, поэтому у пенсионера не возникло никаких сомнений в полученной информации», – поделились в МВД.

По словам абонента, в компании якобы произошла утечка данных и злоумышленники получили доступ к банковским счетам, в том числе и бывших сотрудников. Чтобы спасти деньги, он отправил 180 тысяч рублей на счет, открытый якобы в Центробанке.

Спустя некоторое время неизвестные якобы подали заявку на кредит под залог жилья, и, чтобы не лишиться квартиры, пострадавший сделал еще несколько платежей.

Затем с пенсионером связался неизвестный и заявил, что «его людей» задержала полиция из-за сотрудничества воронежца с Центробанком. После угроз мужчина перевел еще 190 тысяч на продиктованный незнакомцем счет.

Позже выяснилось, что аккаунт экс-руководителя взломали. Поняв, что его обманули, пенсионер обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге жертва мошенников забрала у женщины деньги и отдала аферистам.