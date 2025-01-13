Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка передала свои деньги аферистам через пострадавшую от них женщину

В Екатеринбурге жертва мошенников забрала у женщины деньги и отдала аферистам
close
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге 70-летняя пенсионерка отдала аферистам около трех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Свердловской области.

Злоумышленники представились сотрудниками «Госуслуг» и заявили, что аккаунт женщины взломан. Вскоре «работники ФСБ» и «представители Центробанка» уговорили пострадавшую продать машину за два миллиона рублей. Помимо этого, она сняла 800 тысяч рублей со своего счета.

Средства пенсионерка передала пожилой женщине из Златоуста, которая приехала на место. Вместе они сделали фото и отправили мошенникам.

«Избавившись от своих миллионов, жертва мошенников наконец-то додумалась позвонить сыну. Мужчина сразу же понял, что его мать обманули, но было поздно», – поделились в МВД.

Полицейские быстро установили личность пенсионерки, которая приезжала к пострадавшей. Выяснилось, что женщина сама пострадала от аферистов и полученные от незнакомки деньги отправила на указанные счета.

Ранее москвичей предупредили о новом способе мошенничества с фейковыми запросами от школ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами