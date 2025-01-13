Пенсионерка передала свои деньги аферистам через пострадавшую от них женщину

В Екатеринбурге жертва мошенников забрала у женщины деньги и отдала аферистам

В Екатеринбурге 70-летняя пенсионерка отдала аферистам около трех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Свердловской области.

Злоумышленники представились сотрудниками «Госуслуг» и заявили, что аккаунт женщины взломан. Вскоре «работники ФСБ» и «представители Центробанка» уговорили пострадавшую продать машину за два миллиона рублей. Помимо этого, она сняла 800 тысяч рублей со своего счета.

Средства пенсионерка передала пожилой женщине из Златоуста, которая приехала на место. Вместе они сделали фото и отправили мошенникам.

«Избавившись от своих миллионов, жертва мошенников наконец-то додумалась позвонить сыну. Мужчина сразу же понял, что его мать обманули, но было поздно», – поделились в МВД.

Полицейские быстро установили личность пенсионерки, которая приезжала к пострадавшей. Выяснилось, что женщина сама пострадала от аферистов и полученные от незнакомки деньги отправила на указанные счета.

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