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В Москве ребенку понадобилась помощь медиков после обрезания на дому

В Москве младенец попал в больницу после неудачного обрезания
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В Москве ребенка госпитализировали после проведенной на дому операции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, родители планировали сделать младенцу обрезание, для этого они пригласили специалиста домой. Однако после манипуляции ребенок почувствовал недомогание и старшие члены семьи вызвали медиков.

Пострадавшего госпитализировали. Информация о его состоянии не уточняется.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге хирург попал под суд после неправильно проведенного обрезания. Во время манипуляции у младенца открылось серьезное кровотечение, после чего мальчику пришлось проводить операцию с пластикой кожи.

Медика лишили свободы на два года условно. Он также не сможет заниматься хирургическими вмешательствами два года.

Ранее получивший увечье во время обрезания пермяк потребовал у клиники почти миллион рублей.

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