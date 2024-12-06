В Петербурге врач сделал неправильное обрезание младенцу и пошел под суд

Суд вынес приговор врачу из Петербурга, который во время операции допустил ошибку. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, медик приехал к клиентам в Шушары и сделал младенцу обрезание. Во время процедуры у пациента открылось серьезное кровотечение, из-за которого ему пришлось проводить операцию с пластикой кожи.

В суде полученные травмы расценили как тяжкий вред здоровью. Известно, что мужчина был действующим хирургом, умысла причинить вред ребенку у него не было.

Врача приговорили к лишению свободы на два года условно. Помимо этого, два года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с хирургией.

До этого в США хирург лишился лицензии из-за того, что он представлял опасность для пациентов. Известно, что он путал органы людей, например, одной местной жительнице удалил печень, но после операции рассказал коллегам об успешном удалении селезенки. Другому пациенту вместо надпочечника он удалил часть поджелудочной железы.

После письменной жалобы он не только лишился лицензии, но и получил запрет на работу в медучреждениях Флориды и Алабамы.

Ранее донор сердца очнулся во время операции по извлечению сердца.