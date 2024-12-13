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Получивший увечье во время обрезания пермяк потребовал у клиники почти 1 млн рублей

Житель Перми судится с клиникой после неудачного обрезания

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Ajun Ally/Global Look Press via ZUMA Press

Пермяк пострадал во время обрезания из-за дрогнувшей руки хирурга и теперь судится с частной клиникой, сообщает kp.ru.

Как рассказал журналистам сам пострадавший, 34-летний водитель из Перми, деликатная операция, за которую он отдал 40 тыс. рублей, прошла этим летом в одном из частных медцентров города. Процедура ему была проведена по медицинским показаниям, но неудачно. Из-за излишков убранной кожи у мужчины произошла деформация полового органа.

«Во-первых, это очень больно, во-вторых, это причинило вред моему здоровью, в-третьих, это бесконечное хождение по врачам, в-четвертых, у меня возникли большие проблемы в сексуальной сфере, из-за чего я понес моральные и нравственные страдания, а чтобы принять эту ситуацию, мне пришлось работать с психологом и сексологом», — признается горожанин.

Он обратился в суд, потребовав у клиники 750 тыс. рублей за моральный и еще 130 тыс. — за материальный вред. После неудачной операции ему пришлось перенести повторное хирургическое вмешательство и за свой счет исправлять врачебную ошибку, тем не менее, добавил юрист потерпевшего, последствия так до конца и не устранены.

Первое заседание по делу уже состоялось, второе пройдет на следующей неделе. В медцентре ситуацию официально никак не комментируют, хотя в частных разговорах сотрудники обмолвились, что у хирурга дрогнула рука.

Ранее британец пожаловался на развившуюся на фоне лечения от болезни Паркинсона игровую зависимость и получил £70 тыс.

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