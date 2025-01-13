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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявили ракетную тревогу
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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя рассказала, что общественный транспорт прекратил движение из-за тревоги.

10 января сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил россиянина Константина Горпинченко к 11 годам лишения свободы за попытку поджога двух релейных шкафов на железной дороге в Севастополе. По данным следствия, Горпинченко по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси. 31 октября 2023 года он, взяв с собой бутылки с зажигательной смесью, прибыл к месту совершения поджога двух железнодорожных релейных шкафов, однако на месте его задержали правоохранители.

Ранее стало известно, когда суд начнет рассматривать дело о теракте на Крымском мосту.

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