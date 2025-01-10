Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ

Южный окружной военный суд приговорил россиянина Константина Горпинченко к 11 годам лишения свободы за попытку поджога двух релейных шкафов на железной дороге в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, Горпинченко по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси. 31 октября 2023 года он, взяв с собой бутылки с зажигательной смесью, прибыл к месту совершения поджога двух железнодорожных релейных шкафов, однако на месте его задержали правоохранители.

Суд приговорил мужчину к 11 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Уточняется, что в сентябре 2023 года Горпинченко отправил электронное письмо на официальный адрес СБУ, в котором выразил желание сотрудничать с Украиной на конфиденциальной основе. После получения сообщения сотрудник Службы безопасности Украины связался с отправителем и предложил ему выполнять различные задания. В их числе был поджог двух железнодорожных релейных шкафов. Для выполнения заданий подсудимый осуществлял наблюдение, фотографировал и снимал на видео участки железной дороги, а затем он отправлял полученные материалы сотруднику СБУ.

5 января в Подмосковье были задержаны двое подростков, подозреваемых в поджоге поездов. По данным «Росгвардии», юноши предприняли попытку поджога в Дмитрове за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Их задержали совместными усилиями сотрудники транспортной полиции, ФСБ и ОМОН «Меч» на транспорте ГУ Росгвардии по Москве. Одному из них 20, другому — 23 года.

Ранее трем челябинцам вынесли приговор за финансирование терроризма и попытку диверсии.