Мужчина откусил ухо сыну хозяйки квартиры, который застал их с подругой за соитием

В Ленобласти мужчине откусили ухо во время ссоры в квартире матери

В Ленобласти мужчина попал в больницу после того, как обнаружил пару влюбленных в квартире своей матери. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во Всеволожском районе. По словам собеседника, после подработки 29-летний мужчина решил поехать к родительнице, но в квартире он заметил пару возлюбленных, которых он застал за соитием.

«Возмущенный увиденным мужчина пытался выгнать наглецов, но они ни в какую не хотели покидать чужое жилище», – сообщается в публикации.

Во время конфликта гость напал на сына хозяйки и откусил ему ухо. Спустя некоторое время пара покинула жилье, сам пострадавший вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь.

Он также обратился в полицию. На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Хабаровском крае во время ссоры с сожительницей мужчина избил ее и схватил за горло. Чтобы освободиться, женщина укусила возлюбленного за руку, и тот укусил пострадавшую за щеку и ухо.

Ранее в Иркутской области мигрант укусил подростка за ушную раковину во время драки.