Мигрант едва не откусил ухо подростку из Иркутской области

В Иркутской области мигрант укусил подростка за ушную раковину во время драки

Подросток из Усть-Кута пострадал во время драки с иностранцем. Об этом рассказала Татьяна Афанасьева, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

Инцидент произошел в одном из городских магазинов 2 января. В вечернее время там столкнулись 36-летний мигрант и 17-летний подросток. По предварительным данным, между ними случился словесный спор, который перерос в драку, в ходе нее мужчина укусил несовершеннолетнего за ухо.

У пострадавшего диагностировали открытую рану ушной раковины, ему была оказана медицинская помощь. Как сообщает омбудсмен, в отношении иностранца составили административный протокол. В ближайшее время его депортируют за нарушение миграционного законодательства.

Ранее мигрант подговорил российских подростков ограбить пенсионерку в Тольятти.