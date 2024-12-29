Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровском крае мужчина откусил любимой ухо и пошел под суд

В Хабаровском крае пьяный мужчина покусал сожительницу во время ссоры
close
Shutterstock

В Хабаровском крае суд вынес приговор мужчине за обезображивание лица возлюбленной. Об этом сообщает Ленинский районный суд города Комсомольска-на-Амуре.

По версии следствия, 32-летний мужчина в день инцидента распивал спиртные напитки. В какой-то момент между фигурантом и сожительницей возникла ссора, во время которой он избил ее, затем схватил женщину руками за горло. Чтобы освободиться, пострадавшая укусила сожителя за руку.

«Тот, продолжив свои противоправные действия, укусил потерпевшую за левую щеку, а затем откусил мочку ее левого уха», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшая получила неизгладимое обезображивание лица. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, свою вину он признал и раскаялся.

Суд признал фигуранта и назначил ему 200 часов обязательных работ.

До этого в США мужчина искусал возлюбленную до крови из-за обвинения в измене. В результате его арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Ранее в Петербурге пьяный последовал за юношей в туалет ТЦ и покусал его за ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами