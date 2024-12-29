В Хабаровском крае мужчина откусил любимой ухо и пошел под суд

В Хабаровском крае пьяный мужчина покусал сожительницу во время ссоры

В Хабаровском крае суд вынес приговор мужчине за обезображивание лица возлюбленной. Об этом сообщает Ленинский районный суд города Комсомольска-на-Амуре.

По версии следствия, 32-летний мужчина в день инцидента распивал спиртные напитки. В какой-то момент между фигурантом и сожительницей возникла ссора, во время которой он избил ее, затем схватил женщину руками за горло. Чтобы освободиться, пострадавшая укусила сожителя за руку.

«Тот, продолжив свои противоправные действия, укусил потерпевшую за левую щеку, а затем откусил мочку ее левого уха», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшая получила неизгладимое обезображивание лица. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, свою вину он признал и раскаялся.

Суд признал фигуранта и назначил ему 200 часов обязательных работ.

До этого в США мужчина искусал возлюбленную до крови из-за обвинения в измене. В результате его арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Ранее в Петербурге пьяный последовал за юношей в туалет ТЦ и покусал его за ноги.