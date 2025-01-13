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Стали известны подробности нападения с ножом в аэропорту Красноярска

Baza: нападавший с ножом в аэропорту Красноярска не был знаком с пострадавшим
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МВД России

Мужчина, бросившийся с ножом на пассажира в аэропорту Красноярска, не был знаком с пострадавшим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что во время нападения пострадал 37-летний Мансурбек Т. Он сообщил сотрудникам полиции, что ранее никогда не видел нападавшего и не знаком с ним. Мужчину увезли в больницу — у него колото-резаная рана спины и порезано ухо.

Предполагается, что жертву он выбрал прямо перед нападением. Нападавший задержан.

Вечером в понедельник, 13 января, неизвестный, вооруженный ножом, напал на пассажиров аэропорта Красноярска. По словам очевидцев, мужчина достал нож и начал бегать по зданию аэропорта, нападая на пассажиров. По информации Baza, в результате произошедшего минимум один человек пострадал.

Ранее пьяный пассажир оскорбил стюардессу и пытался укусить полицейских при задержании.

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