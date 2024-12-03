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Пьяный пассажир обозвал стюардессу тупицей и пытался укусить полицейских при задержании

DM: пьяный мужчина устроил дебош на рейсе в Турцию и напал на полицию

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Shutterstock

Авиакомпания Jet2 пожизненно запретила мужчине пользоваться их услугами после дебоша на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел после того, как пьяный пассажир сел в самолет, следовавший из Манчестера в Турцию. Стюардесса попросила его пристегнуться. Клиент авиакомпании ругался, он с трудом двигался.

Стюардесса сообщила пилоту о ситуации, после чего снова подошла к 36-летнему мужчине, но тот продолжил вести себя грубо, назвал женщину «тупицей» и напал на нее.

В этот момент воздушное судно уже направлялось к взлетно-посадочной полосе, но ему пришлось вернуться, чтобы полиция увела дебошира. Во время задержания пассажир грубо вел себя с правоохранителями и пытался укусить одного из них.

По словам представителей Jet2, в их компании резко негативно относятся к неподобающему поведению пассажиров, поэтому теперь англичанин не сможет пользоваться их услугами.

Ранее в Приморье нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции.

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