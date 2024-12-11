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Пьяные дебоширки напали на полицейских в аэропорту Новосибирска

Под Новосибирском будут судить дебоширок, напавших на полицейских в аэропорту

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Depositphotos

Под Новосибирском будут судить двух дебоширок, напавших на полицейских в аэропорту. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в сентябре текущего года при посадке в самолет в международном аэропорту Новосибирска. Командир самолета отказал двум пьяным дебоширкам в перелете, и женщины выразили свое несогласие, нарушая при этом общественный порядок.

Агрессорши не реагировали на законные требования сотрудников транспортной полиции, а затем оказали стражам порядка сопротивление. Дебоширки применили насилие в отношении правоохранителей.

В отношении россиянок возбудили уголовные дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее пьяный пассажир оскорбил стюардессу и пытался укусить полицейских при задержании.

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