Отец, прокрутивший своего младенца в мясорубке, подал апелляцию

Мужчина, осужденный за то, что перемолол своего ребенка в мясорубке в Ростове-на-Дону, не согласился с приговором, его апелляцию рассмотрит суд. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в пресс-службе Третьего апелляционного суда Сочи.

Отца и мать пострадавшей девочки отправили в колонию строгого режима на более чем 15 лет. Такое наказание мужчина посчитал несправедливым, так как, по его версии, во всем виновата супруга. При этом он сам якобы только пнул девочку ногой во время конфликта с женой.

Мать семьи считает наказание справедливым, поэтому отказалась от апелляции. Она получила срок 13 лет.

По версии следствия, в апреле 2023 года родители напали на младенца. После этого, поняв, что пострадавшая не дышит, прокрутили ее через мясорубку, расфасовали по пакетам и оставили в морозильной камере.

После этого мать ребенка обратилась в полицию и рассказала, что к ним якобы ворвались неизвестные и похитили ее дочь.

Ранее в Иркутской области возбудили дело в отношении бабушки, которая избивала внука.