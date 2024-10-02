Супруги из Ростова-на-Дону пропустили дочь через мясорубку и получили срок

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор местным жителям, которые причинили вред собственному ребенку и пытались обмануть правоохранителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Отца младенца приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его жена отправится в ИК общего режима на 13 лет. Приговор еще в законную силу не вступил.

По версии следствия, в день инцидента родители убедились в том, что восьмимесячная девочка не дышит и прокрутили ее через мясорубку. После этого ее расфасовали по пакетам и отправили в морозильную камеру. Какие действия супругов предшествовали мясорубке, не сообщается.

Чтобы следователи не сочли мать причастной, после манипуляций женщина сообщила в полицию, что к ним якобы ворвались неизвестные и украли ребенка.

В результате на месте нашли улики, подтверждающие причастность пары к преступлению. В отношении обоих возбудили уголовное дело.

Ранее в Перми трое детей жили в наркопритоне, устроенном их матерью.