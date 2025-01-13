Гладков: в Белгородской области при атаках ВСУ повреждены четыре дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что административное здание, два многоквартирных дома и два частных дома повреждены в регионе при ударах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда повреждены остекление и кровля административного здания предприятия, а также посечен легковой автомобиль», — сообщил он.

В поселке Малиновка два многоквартирных дома подверглись атакам БПЛА. В селе Зозули в результате детонации дронов пострадали два частных домовладения и легковой автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

12 января беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, удары пришлись на два автомобиля и частный дом. В селе Новое Волоконовского района дрон ударил по легковой машине, припаркованной возле частного дома.

Ранее стало известно, сколько в Белгородской области сбили дронов в 2024 году.