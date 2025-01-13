Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Гладков: дроны ВСУ ударили по двум автомобилям и дому в Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, удары пришлись на два автомобиля и частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новое Волоконовского района дрон ударил по легковой машине, припаркованной возле частного дома. В результате детонации повреждены забор дома и теплица.

В Белгородском районе в селе Лозовое БПЛА атаковал частный дом, в результате пробита кровля и посечен забор.

В хуторе Балки Шебекинского округа вражеский дрон нанес удар по автомобилю. Транспортное средство полностью сгорело.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько в Белгородской области сбили дронов в 2024 году.