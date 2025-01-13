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ВСУ вне зоны СВО чаще всего атаковали беспилотниками Белгородскую область

ТАСС: в 2024 году в Белгородской области сбили почти 1,9 тысячи беспилотников ВСУ
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Четверть атак беспилотников Вооруженных сил Украины вне зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область — там за год сбили 1896 вражеских дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

Агентство подсчитало, что за прошлый год над Россией сбили 7345 летательных аппаратов противника. На втором месте по числу атак после Белгородской области расположились Брянская (1206) и Курская области (1170).

Беспилотники также перехватывали в Южном федеральном округе: 553 дрона сбили над Ростовской областью, 472 — над Краснодарским краем, а 434 перехватили над Крымом. Также около этих регионов средства противовоздушной обороны уничтожили 160 дронов над Черным морем и 114 — над Азовским.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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