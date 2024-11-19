В Подмосковье судимая мать родила ребенка и бросила его в унитаз

Жительница Подмосковья стала фигуранткой уголовного дела сразу после родов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Ивантеевке, в доме на Центральном проезде. По данным собеседника, 37-летняя женщина родила ребенка в туалете, и сама перерезала пуповину.

«После этого мать оставила малыша в унитазе и пошла в другую комнату, где стала дожидаться скорую помощь», – поделился собеседник.

Врачам россиянка заявила, что у нее открылось кровотечение, но о том, что она родила, не сказала. Позже в унитазе нашли девочку, но спасти ее не удалось.

В отношении россиянки возбудили дело, она может получить до четырех лет лишения свободы.

Известно, что фигурантка уже привлекала внимание правоохранителей. Она отбывала наказание по статье о запрещенных веществах, состояла на учете в наркологической клинике. Помимо новорожденной, у женщины есть еще один ребенок.

Ранее школьница из Архангельска родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу.