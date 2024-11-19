Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье судимая мать родила ребенка и бросила его в унитаз

РЕН ТВ: в Подмосковье женщина бросила в унитаз новорожденного ребенка

close
Freepik.com

Жительница Подмосковья стала фигуранткой уголовного дела сразу после родов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Ивантеевке, в доме на Центральном проезде. По данным собеседника, 37-летняя женщина родила ребенка в туалете, и сама перерезала пуповину.

«После этого мать оставила малыша в унитазе и пошла в другую комнату, где стала дожидаться скорую помощь», – поделился собеседник.

Врачам россиянка заявила, что у нее открылось кровотечение, но о том, что она родила, не сказала. Позже в унитазе нашли девочку, но спасти ее не удалось.

В отношении россиянки возбудили дело, она может получить до четырех лет лишения свободы.

Известно, что фигурантка уже привлекала внимание правоохранителей. Она отбывала наказание по статье о запрещенных веществах, состояла на учете в наркологической клинике. Помимо новорожденной, у женщины есть еще один ребенок.

Ранее школьница из Архангельска родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами