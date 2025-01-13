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Песков рассказал, кто выиграл от сокращения поставок газа из РФ

Песков: главный бенефициар сокращения поставок газа из РФ — это США
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РИА «Новости»

Основной выгодоприобретатель сокращения поставок газа из РФ — это Соединенные Штаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС.

«Бенефициарами всего этого являются Соединенные Штаты Америки, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что американский СПГ продается по «весьма завышенным ценам».

13 января Минобороны РФ сообщило, что Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», для прекращения поставок российского энергоносителя в Европу.

В результате падения обломков беспилотников было незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции на территории «Русской».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с «Турецким потоком».

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