Суд продлил арест напавшего на полицейского в Москве американца

Мещанский районный суд Москвы продлил арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Татера Джозефа на 01 месяц, а всего до 06 (шести) месяцев», — говорится в сообщении.

Американец Джозеф Татер приехал в Россию в августе прошлого года с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

В этот же день Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест на 15 суток за дебош. На него также завели уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с чем мужчина остался под стражей. В ноябре суд продлил гражданину США срок ареста до 14 января 2025 года.

Ранее россиянин вызвал полицейских, чтобы остаться наедине с девушкой, и напал на них.