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В ХМАО на реке Обь первоклассники провалились под лед

В Сургуте двое детей провалились под лед
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МЧС России

В ХМАО ищут ребенка, который провалился под лед. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на реке Обь в районе речного вокзала в Сургуте. Несмотря на то, что около водоема была установлена табличка «Выход на лед запрещен», два первоклассника спустились к воде.

В результате оба ушли под лед. Одного из них удалось спасти, поиски второго на данный момент продолжаются.

До этого в Петербурге на Финском заливе рыбак провалился под лед. Мужчину заметили многочисленные очевидцы и вызвали сотрудников экстренных служб. Приехавшие на место специалисты спасти пострадавшего не смогли. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Еще один подобный случай произошел на озере Байкал. Конькобежцы вышли на лед, но в 400 метрах от берега провалились под лед. Одному из них очевидцам удалось спасти, еще один не выжил.

Ранее россиянам объяснили, как помочь провалившемуся под лед человеку.

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