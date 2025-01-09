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Россиянам объяснили, как помочь провалившемуся под лед человеку

Спасатель Леонов: если человек провалился под лед, нужно выбираться ползком
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Телеграм-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область»

На зимних водоемах нужно соблюдать максимальную осторожность. Если все-таки человек провалился под лед, то выбираться следует постепенно, ползком, не растрачивая ни секунды времени, объяснил RT депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов.

Выбраться самостоятельно после ухода под лед крайне сложно, так как у человека начинается шок, а руки скользят по краю обрыва. Лучше всего попытаться забросить тело максимально на лед, а затем начать ползти в сторону от провала, объяснил спасатель.

«Выбираться надо крайне осторожно, но не медлить, потому что нахождение человека зимой в воде очень маленькое, около десяти минут», — добавил он.

Тем, кто стал свидетелем такого ЧП, следует немедленно позвонить в 112, а затем попытаться самостоятельно спасти человека. Что касается операции по спасению, то нужно лечь на лед так, чтобы давить на него максимальной площадью тела – то есть раскинуть руки, ноги и ползти в таком положении. Времени в такой ситуации крайне мало, поэтому важно, чтобы пока человек пытается помочь пострадавшему, спасатели уже ехали на место происшествия.

Ранее прохожий спас провалившуюся под лед трехлетнюю девочку в Нижнем Новгороде.

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