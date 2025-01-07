На Финском заливе на глазах у десятков людей под лед провалился рыбак

В Петербурге мужчина провалился под лед во время рыбалки

На Финском заливе в Петербурге рыбак ушел под воду на глазах многочисленных очевидцев, спасти мужчину не смогли. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел 6 января, рыбак провалился в полынью в Красносельском районе Петербурга. Очевидцы, заметившие произошедшее, обратились в экстренные службы, но спасти мужчину не удалось, его затянуло под лед. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В экстренных службах настоятельно рекомендуют воздержаться от зимней рыбалки и любых прогулок по льду, поскольку водоемы замерзают неравномерно, лед в устьях рек и притоках из-за наличия ключей и сброса теплых вод становится тонким.

До этого сообщалось, что в Кингисеппском районе Ленобласти помощь спасателей потребовалась ребенку, который выкатился на тюбинге на лед пруда и едва не ушел под воду. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии.