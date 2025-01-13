Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области задержали чиновника по подозрению в выращивании конопли

Сотрудника МинАПК Свердловской области арестовали по делу о выращивании конопли
close
Depositphotos

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек, включая чиновника министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка (МинАПК) Свердловской области, по подозрению в выращивании конопли. Об этом сообщается на странице издания «66.ru | Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации журналистов, в конце декабря 2024 года стражи порядка обнаружили на территории региона квартиру с плантацией конопли. Кроме того, в помещении находился уже расфасованный и готовый к продаже товар.

«Трех человек, подозреваемых в производстве запрещенных веществ, задержали», — говорится в материале.

Из текста следует, что среди задержанных оказался глава отдела семеноводства МинАПК Свердловской области Игорь Крупский. Как рассказали в Ленинском районном суде Екатеринбурга, чиновника отправили под арест до 23 февраля текущего года.

27 декабря на полигоне в Санкт-Петербурге сожгли 300 кг наркотических веществ, а также психотропных веществ, прекурсоров и химического оборудования. Их общая стоимость составляла более 120 млн рублей.

В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по городу и Ленинградской области сообщили, что уничтоженные препараты были вещественными доказательствами по уголовным делам. Речь идет о делах, фигурантам которых уже вынесли обвинительные приговоры.

Ранее в одном из новых регионов РФ пресекли деятельность наркомаркета, через который распространялась марихуана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами