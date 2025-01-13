В Свердловской области задержали чиновника по подозрению в выращивании конопли

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек, включая чиновника министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка (МинАПК) Свердловской области, по подозрению в выращивании конопли. Об этом сообщается на странице издания «66.ru | Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации журналистов, в конце декабря 2024 года стражи порядка обнаружили на территории региона квартиру с плантацией конопли. Кроме того, в помещении находился уже расфасованный и готовый к продаже товар.

«Трех человек, подозреваемых в производстве запрещенных веществ, задержали», — говорится в материале.

Из текста следует, что среди задержанных оказался глава отдела семеноводства МинАПК Свердловской области Игорь Крупский. Как рассказали в Ленинском районном суде Екатеринбурга, чиновника отправили под арест до 23 февраля текущего года.

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